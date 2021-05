Spray nasale contro il Covid: al via i primi test sull’uomo (Di venerdì 21 maggio 2021) Uno Spray nasale anti Covid che elimina il Sars-Cov-2 in meno di un minuto senza irritare le mucose di naso e gola è in fase di sperimentazione sull’uomo all’Irccs ospedale San Martino di Genova. La sperimentazione intende verificare la sicurezza e l’efficacia dello Spray (AOS2020), inalato nelle due narici per 3/5 volte al giorno, nel ridurre la carica virale nelle alte vie respiratorie. Lo studio clinico è condotto dall’Unità di Igiene del policlinico genovese e coordinato da Giancarlo Icardi, arruolerà un totale di 57 pazienti contagiati Covid-19, positivi al tampone e con sintomi lievi. Lo Spray nasale contro il Covid è una soluzione acquosa di lavaggio che contiene acido ipocloroso allo 0,005%, una sostanza ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Unoantiche elimina il Sars-Cov-2 in meno di un minuto senza irritare le mucose di naso e gola è in fase di sperimentazioneall’Irccs ospedale San Martino di Genova. La sperimentazione intende verificare la sicurezza e l’efficacia dello(AOS2020), inalato nelle due narici per 3/5 volte al giorno, nel ridurre la carica virale nelle alte vie respiratorie. Lo studio clinico è condotto dall’Unità di Igiene del policlinico genovese e coordinato da Giancarlo Icardi, arruolerà un totale di 57 pazienti contagiati-19, positivi al tampone e con sintomi lievi. Loilè una soluzione acquosa di lavaggio che contiene acido ipocloroso allo 0,005%, una sostanza ...

