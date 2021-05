Rolls-Royce - Anders Warming è il nuovo direttore del design

(Di venerdì 21 maggio 2021)è stato nominatoresponsabile deldella: la carica sarà effettiva dal 1 luglio e il suo lavoro sarà sin da subito focalizzato sul processo di elettrificazione della gamma della Casa inglese. Ritorno nel gruppo BMW. Per, in realtà, questoincarico rappresenta un ritorno all'interno del gruppo BMW: dal 2011 al 2016, infatti, il progettista ha diretto il centro stile della Mini, mentre tra il 2007 e il 2010 ha lavorato come exterior chiefer per la BMW insieme a Chris Bangle. Per un periodo ha ricoperto anche la carica di chiefofficer per la rinata Borgward.

Advertising

sgt_pepper0ni : sì ma allora Brozovic che arriva sul suv rolls-royce pompando l'inno della Champions nelle casse che cosa cazzo è,… - passionedesign : ANDERS WARMING NUOVO CAPO DEL DESIGN ROLLS-ROYCE - incognitarvo : pensando ancora a brozo con l’inno della champions sulla rolls royce - incognitarvo : che bella la rolls royce di brozo eh ma gli stipendi - linkmotorsepoca : Rolls Royce Silver Shadow II in perfette condizioni anno 1978 - € 25000 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO : LINK… -

Ultime Notizie dalla rete : Rolls Royce

Quattroruote

... per poi scolpire carrozzerie memorabili come la Cisitalia 202 ed innumerevoli modelli per marchi prestigiosi come Ferrari, Lancia, Alfa Romeo,. L'attitudine all'innovazione viene ...Magari la canzone fosse figa come(o anche solo come quell'outfit). Rafa - The Ride (Polonia) - Voto: 5 e mezzo Se Dua Lipa abitasse a Varsavia. The Black Mamba " Love is on My Side (...Il progettista, che aveva già lavorato per il gruppo BMW, si focalizzerà sul processo di elettrificazione della gamma della Casa inglese ...Il tuner tedesco ha aggiunto l’assetto ribassato e le luci LED sul tetto dell’abitacolo in stile Rolls-Royce Golf GTI, Golf GTI Clubsport o Golf R? Effettivamente chi desidera una hot hatch Volkswagen ...