Rc auto, indagine sul grande “accordo” tra i comparatori e le compagnie di assicurazione per tenere alti i costi (Di venerdì 21 maggio 2021) L’autorità garante della concorrenza ha avviato una istruttoria e inviato gli ispettori in alcune aziende. Nel mirino i colossi assicurativi e i siti di comparazione, da Segugio a Facile.it. Una conferma dell’inchiesta dell’Espresso sulle tariffe mai scese durante la pandemia Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 21 maggio 2021) L’rità garante della concorrenza ha avviato una istruttoria e inviato gli ispettori in alcune aziende. Nel mirino i colossi assicurativi e i siti di comparazione, da Segugio a Facile.it. Una conferma dell’inchiesta dell’Espresso sulle tariffe mai scese durante la pandemia

