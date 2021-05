Queste sì che sono Donne di Parola. E per una volta le quota rosa non c’entrano un fico secc (Di venerdì 21 maggio 2021) Saranno tra loro amiche -nemiche le venticinque Donne di Parola con i loro venticinque racconti su storie di sorellanza e non sorellanza? Di sicuro sanno quanto sono complicati i rapporti tra bambine-ragazze-Donne. Complicati indipendentemente dall’appartenenza, dalla cultura, dai legami di famiglia. Le amiche si odiano, si amano, si inseguono e si perdono. Questo libro di Giunti (Amiche Nemiche, 353 pagine, 16 euro), di freschissia pubblicazione, è davvero speciale, non solo perché esplora tutte le sfumature della solidarietà e della rivalità, ma perchè le Donne di Parola pubblicano con cadenza quasi annuale una raccolta il cui ricavato va in beneficenza. Il progetto letterario è nato due anni fa con “Mariti”(Piemme). Solo Mariti, non quelli Inutili (Cairo editore) di cui la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Saranno tra loro amiche -nemiche le venticinquedicon i loro venticinque racconti su storie di sorellanza e non sorellanza? Di sicuro sanno quantocomplicati i rapporti tra bambine-ragazze-. Complicati indipendentemente dall’appartenenza, dalla cultura, dai legami di famiglia. Le amiche si odiano, si amano, si inseguono e si perdono. Questo libro di Giunti (Amiche Nemiche, 353 pagine, 16 euro), di freschissia pubblicazione, è davvero speciale, non solo perché esplora tutte le sfumature della solidarietà e della rivalità, ma perchè ledipubblicano con cadenza quasi annuale una raccolta il cui ricavato va in beneficenza. Il progetto letterario è nato due anni fa con “Mariti”(Piemme). Solo Mariti, non quelli Inutili (Cairo editore) di cui la ...

matteosalvinimi : Via l’IMU su immobili sfitti, inagibili o occupati abusivamente. Giù l’IVA sui beni di prima necessità (pane, latte… - Benji_Mascolo : Può sembrare egoista “scomparire dai radar per un po’” ma grandi progetti spesso richiedono periodi di massima conc… - gennaromigliore : Stanotte il centro tamponi di #Ercolano è stato ridotto in queste condizioni. Non ci sono parole. Sono vicino ai ci… - CarloAl87550029 : @Gimax38 Per ciò che concerne #Allegri dico quanto segue. Un conto è gestire una squadra fantastica, come quella… - rattazorpa : @Sabrina83974462 Sono queste le cose di lui che mi fanno impazzire -