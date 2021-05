Patto per la scuola, Cangemi (PCI) all’attacco: “Pieno di belle parole e nulla di più” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Patto per la scuola, firmato con grande copertura mediatica da governo e organizzazioni sindacali, è Pieno di belle parole. D’altronde le belle parole dal governo e in particolare dal ministro Bianchi, negli ultimi mesi, non sono mai state lesinate. Il problema è capire quali saranno gli atti concreti che seguiranno. - ha dichiarato Luca Cangemi, responsabile nazionale scuola del PCI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilper la, firmato con grande copertura mediatica da governo e organizzazioni sindacali, èdi. D’altronde ledal governo e in particolare dal ministro Bianchi, negli ultimi mesi, non sono mai state lesinate. Il problema è capire quali saranno gli atti concreti che seguiranno. - ha dichiarato Luca, responsabile nazionaledel PCI. L'articolo .

Advertising

Avvenire_Nei : Sì ai 50 milioni per le scuole paritarie. Ok al patto per la scuola al centro - reportrai3 : Il 3 marzo 2021 è eletto segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, 61 anni, calabrese. Nella sua biografia si an… - Robertam_63 : RT @marcellone8: Dopo aver lasciato forza Italia, Renata torna all'ovile richiamata da B. Forse verrà proposta come sindaco a Roma per ripr… - dprevenzione : Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: “da Siracusa arrivi un segnale forte” - snam : RT @RegioneER: Intesa tra @RegioneER e @snam per la decarbonizzazione, puntando su idrogeno, biometano, efficienza energetica @sbonaccini @… -