Onorati | Quadraro | recupero bene abbandonato è importante

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. – “La notizia deldi unda parte di Ater, in un quartiere come ilad altissima densità di popolazione, e la sua destinazione di uso aficio delle donne e per il contrasto della violenza di genere, come centro servizi, e di tutta la collettività, come spazio pubblico polivalente è una bellissima notizia.” “Specialmente perché frutto di un virtuoso e produttivo scambio e confronto tra le istituzioni e i cittadini residenti, coinvolti in una consultazione online”. Così in un comunicato l’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Pari opportunità della Regione Lazio, Enrica