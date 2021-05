Olimpiadi Tokyo 2020, Wada annuncia via libera ai test da gocce di sangue essiccato (Di venerdì 21 maggio 2021) L’Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha annunciato di aver convalidato un’innovativa tecnica di screening utilizzando gocce di sangue essiccato. Un suo uso preliminare sarà fatto alle Olimpiadi di Tokyo e potrebbe rivelarsi innovativo anche per il futuro. La nuova metodologia, soprannominata Dbs (Dried blood spot), ha detto il presidente della Wada, Witold Banka, dopo una riunione a Montreal in cui sono state approvate procedure da seguire e il quadro normativo per questa nuova tecnica. “Puntiamo a testare alcuni elementi della tecnica Dbs alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, prima di usarli regolarmente durante i Giochi invernali di Pechino ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) L’Agenzia mondiale antidoping () hato di aver convalidato un’innovativa tecnica di screening utilizzandodi. Un suo uso preliminare sarà fatto alledie potrebbe rivelarsi innovativo anche per il futuro. La nuova metodologia, soprannominata Dbs (Dried blood spot), ha detto il presidente della, Witold Banka, dopo una riunione a Montreal in cui sono state approvate procedure da seguire e il quadro normativo per questa nuova tecnica. “Puntiamo aare alcuni elementi della tecnica Dbs allee Paralimpiadi di, prima di usarli regolarmente durante i Giochi invernali di Pechino ...

