Nel Lazio 28.927 attualmente positivi, 205 in terapia intensiva (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – Sono 28.927 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 27.399 sono in isolamento domiciliare, 1.323 sono ricoverati non in terapia intensiva, 205 sono ricoverati in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri), 8.074 sono deceduti e 301.704 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – Sono 28.927 i casial Covid-19 nel. Di questi, 27.399 sono in isolamento domiciliare, 1.323 sono ricoverati non in, 205 sono ricoverati in(-5 rispetto a ieri), 8.074 sono deceduti e 301.704 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

