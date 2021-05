NBA | Play-In | Washington batte Indiana e accede ai Playoff

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nella notte NBA si è giocata l’ultima partita dei-In della Eastern Conference. IWizards hanno travolto gliPacers conquistando l’ottavo e ultimo posto disponibile per ioff 2021. Cuore Wizards A inizio anno le possibilità deiWizards dire aioff erano, secondo i bookmakers, pari allo 0.6%. Una squadra senza ambizioni, Bradley Beal, stella della squadra, oggetto di voci di mercato per tutta la stagione e l’arrivo di Russell Westbrook, che ha diviso una fan base. E proprio loro due sono stati il cuore diper tutta la stagione: il primo, Bradley Beal, vice “capocannoniere” della NBA, con una squadra caricata sulle spalle e la resilienza di chi, se in estate lascerà DC, lo farà avendo ...