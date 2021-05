Napoli, Gattuso potrebbe diventare allenatore della Lazio: contratto biennale (Di venerdì 21 maggio 2021) Le strade tra Rino Gattuso e il Napoli si separeranno a fine stagione. È questo quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni di mercato, con il mister che avrebbe già iniziato a traslocare dalla città. È probabile che dopo la gara con il Verona, il mister annunci la separazione con la società di Aurelio De Laurentiis. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Le strade tra Rinoe ilsi separeranno a fine stagione. È questo quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni di mercato, con il mister che avrebbe già iniziato a traslocare dalla città. È probabile che dopo la gara con il Verona, il mister annunci la separazione con la società di Aurelio De Laurentiis. L'articolo

Advertising

aagulla_espn : Allegri al Real Madrid Allegri a la Juve Allegri al Napoli Allegro al Tottenham Zidane a la Juve Zidane a Francia F… - tancredipalmeri : Spettacolare Osimhen sul secondo gol del Napoli: assurdo come i napoletani che hanno arrostito Gattuso non abbiano… - FBiasin : Secondo quello che si legge in giro 'la #Juve è su #Gattuso', 'la #Fiorentina è su #Gattuso', 'la #Lazio è su… - K_Cioffredi : RT @FarFromVesuvius: Season 20/21 - Napoli-Verona Preview - Gattuso Crunch Time - KEN CIOFFREDI RETURNS TO FFV @RaffaNapoli83 @K_Cioffredi… - LuisFerMenV : RT @aagulla_espn: Allegri al Real Madrid Allegri a la Juve Allegri al Napoli Allegro al Tottenham Zidane a la Juve Zidane a Francia Flick a… -