Mercadante (Cisco) “Andiamo a tutta velocità verso futuro all digital” (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – digitale, intelligenza artificiale, reti di nuove generazioni, cybersecurity. Sono alcune parole-chiave per comprendere dove sta andando il mercato delle nuove tecnologie. L'Italpress ha chiesto a Enrico Mercadante, direttore Architetture e Innovazione Southern Europe di Cisco, cosa ci riserva il futuro. “Il mercato sta andando a una velocità incredibile verso un mondo tutto digitale. Tutto digitale significa che la parte fondamentale saranno i talenti – afferma Mercadante -. Ma i dati che questi talenti, quindi che le persone, useranno per fare business saranno fondamentali. Il digitale sarà pervasivo grazie al 5G, sarà tutto connesso, ci saranno miliardi di oggetti connessi. E tramite questi dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) –e, intelligenza artificiale, reti di nuove generazioni, cybersecurity. Sono alcune parole-chiave per comprendere dove sta andando il mercato delle nuove tecnologie. L'Italpress ha chiesto a Enrico, direttore Architetture e Innovazione Southern Europe di, cosa ci riserva il. “Il mercato sta andando a unaincredibileun mondo tuttoe. Tuttoe significa che la parte fondamentale saranno i talenti – afferma-. Ma i dati che questi talenti, quindi che le persone, useranno per fare business saranno fondamentali. Ile sarà pervasivo grazie al 5G, sarà tutto connesso, ci saranno miliardi di oggetti connessi. E tramite questi dati ...

