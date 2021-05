Letta e la tassa di successione: dacci oggi la nostra patrimoniale quotidiana (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag – Prima tolgono il lavoro ai giovani e poi, quando erediteranno, li tassano pure. Prima la Fornero, insomma, poi la tassa di successione. Enrico Letta mette così in fila nel giro di pochissimi giorni una serie di priorità: lo ius soli, il Ddl Zan, adesso il prelievo sul patrimonio del caro estinto. Con la scusa, ovviamente, dell’equità tra generazioni. Come se il de cuius non si fosse spaccato la schiena per metterlo da parte. La tassa di successione di Letta Nel corso di un’intervista a 7, il settimanale del Corriere della Sera, Letta ne parla come di “una dote” per i giovani. “Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag – Prima tolgono il lavoro ai giovani e poi, quando erediteranno, lino pure. Prima la Fornero, insomma, poi ladi. Enricomette così in fila nel giro di pochissimi giorni una serie di priorità: lo ius soli, il Ddl Zan, adesso il prelievo sul patrimonio del caro estinto. Con la scusa, ovviamente, dell’equità tra generazioni. Come se il de cuius non si fosse spaccato la schiena per metterlo da parte. LadidiNel corso di un’intervista a 7, il settimanale del Corriere della Sera,ne parla come di “una dote” per i giovani. “Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo ...

