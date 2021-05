La grandezza di Dante fa fuggire John Malkovich “Rinuncio all’Inferno a teatro | è troppo difficile”

(Di venerdì 21 maggio 2021) «Lo spettacolo penso sia fatto molto bene. Lavoro spesso con musicisti classici su questo tipo di pièce ibride, una sorta di, opera,da camera, mi piacciono. Ma dopo aver letto e studiato l’adattamento dasono giunto alla conclusione, anche se so che Roberto Benigni lo ha portato con successo a, che il linguaggio disiadenso eper un orecchio moderno”.spiega a Repubblica il suo no a “Inferno“, spettacolo previsto a dicembre al milaneseArcimboldi con le musiche di Gabriel Prokofiev.a dicembre all’Arcimboldi di Milano “Stavolta non ho trovato il modo di rendere quel linguaggio con chiarezza – dice ...

Advertising

marisamoles : RT @mo_cristy: - DivinaCommediaQ : RT @mo_cristy: - mo_cristy : - AleCom1968 : RT @MeetingRimini: 'Ci sarà anche una rappresentazione teatrale di una parte della Divina Commedia di Dante perché Dante ha saputo evocare… - cracmasss : RT @GroundlessHope: @Ballerinadijazz @orporick 'Galileo Galilei. Due lezioni all'Accademia fiorentina circa la figura, sito e grandezza del… -

Ultime Notizie dalla rete : grandezza Dante

LA NAZIONE

... riduzione e adattamento per marionette de La Divina Commedia diAlighieri su appunti di ... Come affrontare un'opera di una immensità tale e di unaspropositata rispetto alla dimensione ...e i cantori popolari : Ambrogio Sparagna " con compagni di viaggio come Peppe Servillo e ...Note" diretto da Catia Gori " concerta la narrazione dantesca nella consapevolezza che la...Se volevate una tappa capace di fotografare la toscanità più schietta, non me ne vogliano tutti gli altri, eccola servita Dante e la grandezza del suo tempo, compresa quella tremenda legnata che i suo ...