Green Pass Ue per viaggiare in Europa: cosa è e come funziona (Di venerdì 21 maggio 2021) In origine era stato battezzato Digital Green Certificate, adesso lo si chiama Eu Digital Covid Certificate. Quello che, alla fine, conta per i cittadini dell'Unione Europea è che si tratterà di uno strumento che avrà la funzione di favorire la libera circolazione all'interno dei paesi membri. La sua piena funzionalità è prevista per il prossimo 1 luglio e renderà più agevole la vita di quanti hanno interesse o piacere a spostarsi in lungo ed in largo per l'Europa. Eu Digital Covid Certificate: molto simile al Green Pass italiano L'Eu Digital Covid Certificate rappresenterà una sorta di «Pass sanitario» che permetterà di evitare le limitazioni esistenti nel momento in cui si Passa da un paese all'altro. Il riferimento va, ovviamente, a test obbligatori o ad ...

