Global Health Summit, Draghi: “Superiamo la pandemia insieme”. Gli scienziati avvisano: vaccini per tutti o nessuno è al sicuro (Di venerdì 21 maggio 2021) La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen: «100 milioni di dosi ai Paesi a basso medio reddito entro il 2021» Leggi su lastampa (Di venerdì 21 maggio 2021) La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen: «100 milioni di dosi ai Paesi a basso medio reddito entro il 2021»

Advertising

Palazzo_Chigi : #GlobalHealthSummit, Draghi in apertura dei lavori: La crisi globale non è finita. Dobbiamo agire in fretta, altrim… - Agenzia_Ansa : Covid, Draghi accoglie von der Leyen al Global Health Summit. La presidente della commissione Ue arrivata a Villa P… - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il #21maggio si terrà a Roma il #GlobalHealthSummit organizzato dall'Italia nell'ambito della Presidenza… - SoniaLaVera : RT @localteamtv: G20 Salute Roma, manifestazione contro il Global Health Summit - Rossana44792035 : RT @Palazzo_Chigi: #GlobalHealthSummit, Draghi in apertura dei lavori: La crisi globale non è finita. Dobbiamo agire in fretta, altrimenti… -