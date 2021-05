Giustizia | partono il 7 giugno le prove per 22 786 aspiranti avvocati

(Di venerdì 21 maggio 2021) Al via la settimana prossima l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, durante l’emergenza epidemiologica da Covid 19. Tutti i 22.786 candidati sono stati convocati, una volta terminati i calendari elaborati dalle singole sottocommissioni. Ne dà notizia il ministero della. I primi a sostenere l’esame saranno i candidati della Corte d’Appello di Genova, a partire dal 26 maggio, esaminati dalle sottocommissioni del distretto di Corte d’Appello di Reggio Calabria. A seguire, il giorno dopo, i candidati di Lecce (esaminati dalle sottocommissioni istituite presso la Corte d’Appello di Genova); di Salerno (esaminati da Firenze) e di Bolzano. A Milano, Roma e Napoli, l’avvio delleè fissato a partire dal 7. Tra i 27 distretti, ultimi ad essere convocati, i candidati di Trieste, a ...

