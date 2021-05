Giovane donna aggredita con cacciavite in Sardegna, un fermo (Di venerdì 21 maggio 2021) Tentato omicidio questa mattina a Iglesias, nel Sulcis. Una 25enne è stata aggredita da un uomo di circa 47 anni, noto alle forze dell'ordine. L'uomo l'ha colpita con un cacciavite ferendola alla gola ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Tentato omicidio questa mattina a Iglesias, nel Sulcis. Una 25enne è statada un uomo di circa 47 anni, noto alle forze dell'ordine. L'uomo l'ha colpita con unferendola alla gola ...

Advertising

matteo_santa : RT @Francescadesa_: Chi ha detto che esistono #mestieri solo per #uomini? Eva, ha inseguito il suo sogno: aprire una #armeria e così è la p… - CronacheNuoresi : #Giovane donna aggredita con cacciavite in #Sardegna, un fermo - #Cagliari - Adnil47991189 : RT @Libellu87858416: I miei figli mi danno del rimbambito dichiarano di volermi tutelare.Da cosa? Tutelare perché mi sono innamorato di un… - stefaniabecheru : @MariaConversano Ventenne, venni proposta come giovane donna nelle liste del PCI per le politiche. Non passò in ass… - miketfgdr : una donna di mezz’età con una padella in mano, ma perlomeno stava comunque inscenando un certo spettacolo per i pas… -