Fdi: via dei Gordiani, chiediamo chiusura campo da anni (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – “Dal 2007 denunciamo e chiediamo la chiusura del campo rom abusivo di via dei Gordiani, tornato alla ribalta della cronaca nei giorni scorsi, dopo un servizio de ‘Le Iene’. A gennaio abbiamo affiancato sul posto le telecamere di un quotidiano nazionale, le cui giornaliste hanno ricevuto lo stesso trattamento di Filippo Roma”. Lo dichiarano in una nota congiunta Federico Rocca, responsabile regionale del Dipartimento Sicurezza di Fratelli d’Italia, e Fabio Schiuma, Capogruppo di Fratelli d’Italia del Municipio V. “La situazione è nota- continuano gli esponenti di FdI- a tutte le istituzioni, ma nessuno si muove e il campo continua a rappresentare una fonte quotidiana di inquinamento, poiché l’accensione di roghi tossici, causati anche dalla discarica a ridosso del campo, prosegue ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – “Dal 2007 denunciamo eladelrom abusivo di via dei, tornato alla ribalta della cronaca nei giorni scorsi, dopo un servizio de ‘Le Iene’. A gennaio abbiamo affiancato sul posto le telecamere di un quotidiano nazionale, le cui giornaliste hanno ricevuto lo stesso trattamento di Filippo Roma”. Lo dichiarano in una nota congiunta Federico Rocca, responsabile regionale del Dipartimento Sicurezza di Fratelli d’Italia, e Fabio Schiuma, Capogruppo di Fratelli d’Italia del Municipio V. “La situazione è nota- continuano gli esponenti di FdI- a tutte le istituzioni, ma nessuno si muove e ilcontinua a rappresentare una fonte quotidiana di inquinamento, poiché l’accensione di roghi tossici, causati anche dalla discarica a ridosso del, prosegue ...

