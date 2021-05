Fdi | giallo su libro con Meloni in scuola Messina | una mamma ' gravissimo | manca contraddittorio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Palermo, 21 mag. (Adnkronos) - Diventa un caso l'incontro, on line, previsto per martedì prossimo, 25 maggio, tra la leader di Fratelli d'Italia Giorgiae gli studenti dell'Istituto economico statale 'Antonio Maria Jaci' diper presentare il'Io sono Giorgia'. A sollevare la polemica alcuni genitori che non hanno gradito la "obbligatorietà" della partecipazione all'evento. I ragazzi sono stati avvertiti tramite una circolare in cui si invita "l'intera comunità scolastica" a partecipare. E chi non ci sarà non avrà i crediti formativi previsti. Dalla, al momento, non replicano: "Richiami più tardi per parlare con la vicepreside Morasca", spiega all'Adnkronos la dirigente dei servizi amministrativi, Maria Rita Vita. Ma cosa c'è scritto nella circolare? "I docenti vigileranno sugli alunni in ...