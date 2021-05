Esame terza media 2021 | si attende protocollo per la prova orale in presenza E’ necessario un testimone?

(Di venerdì 21 maggio 2021)di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21,: E' necessaria ladi un? Gli alunni possono essere accompagnati da qualcuno? Qualeva applicato per lo svolgimento del colloquio in sicurezza ? L'articolo .

Advertising

0UTS1D3x : @TW0GHVSTS l'esame di terza media? - yousavemyife : @0LTR3 io per l'esame di terza media ho fatto solo 4 materie emmezzo e le devo ancora collegare e riscrivere su pow… - pbrex668 : RT @marialuisology: Mi ricordo quando all'esame di terza media suonavo Albachiara con la diamonica stonata, e mi voló lo spartito proprio q… - marialuisology : Mi ricordo quando all'esame di terza media suonavo Albachiara con la diamonica stonata, e mi voló lo spartito propr… - BiasiMonica : @GiovanniLaScal6 Stamattina l'abbiamo cantata a scuola...io e 3 alunni di terza media che portano la seconda guerra… -

Ultime Notizie dalla rete : Esame terza

Orizzonte Scuola

...straordinaria per i docenti precari che non possiamo condividere anche se siamo riusciti ad inserire una valutazione finale seria e meritocratica effettuata da una commissione die ......straordinaria per i docenti precari che non possiamo condividere anche se siamo riusciti ad inserire una valutazione finale seria e meritocratica effettuata da una commissione die ...Difficile secondo i costruttori avviare il cantiere con i reparti Covid occupati Proposto un nuovo edificio da 7 piani per i positivi. La Regione prende tempo ...Poco meno di un intero quadrimestre al computer, l’anno scorso, da Carnevale a giugno. L’anno scolastico che si avvicina alla conclusione è stato invece caratterizzato dai continui “apri-chiudi” . Con ...