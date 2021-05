Dispersione scolastica, Anief chiede un tavolo per rivedere dimensionamento scuole e risorse (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il sindacato della scuola Anief ha chiesto al Ministro dell’Istruzione e alla Conferenza Stato-Regioni di rivedere i criteri sul dimensionamento scolastico, sul rapporto alunni-classi, alunni-sedi scolastiche, alunni-insegnanti. Lo conferma il Presidente del sindacato Marcello Pacifico. “Questa è la chiave per poter superare questo grande male della Dispersione scolastica, che si è acuito durante la pandemia – sottolinea il sindacalista – sia nella scuola dell’infanzia, dove sempre meno famiglie hanno portato i propri bambini negli asili nido, sia nella scuola superiore, dove è aumentato il tasso di abbandono”. “E’ soltanto con organici differenziati e con un miglior rapporto di alunni per classe – afferma Pacifico – che di mettono gli insegnanti nella condizione, assieme ovviamente alle azioni di recupero, di poter ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il sindacato della scuolaha chiesto al Ministro dell’Istruzione e alla Conferenza Stato-Regioni di rivedere i criteri sul dimensionamento scolastico, sul rapporto alunni-classi, alunni-sedi scolastiche, alunni-insegnanti. Lo conferma il Presidente del sindacato Marcello Pacifico. “Questa è la chiave per poter superare questo grande male della, che si è acuito durante la pandemia – sottolinea il sindacalista – sia nella scuola dell’infanzia, dove sempre meno famiglie hanno portato i propri bambini negli asili nido, sia nella scuola superiore, dove è aumentato il tasso di abbandono”. “E’ soltanto con organici differenziati e con un miglior rapporto di alunni per classe – afferma Pacifico – che di mettono gli insegnanti nella condizione, assieme ovviamente alle azioni di recupero, di poter ...

