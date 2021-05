Cosmo ci fa ballare sopra le rovine (Di venerdì 21 maggio 2021) Il musicista di Ivrea ha pubblicato il suo nuovo album, La terza estate dell’amore. Un inno al ballo, ma anche un disco terapeutico, che si candida a diventare uno dei più importanti del 2021. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 21 maggio 2021) Il musicista di Ivrea ha pubblicato il suo nuovo album, La terza estate dell’amore. Un inno al ballo, ma anche un disco terapeutico, che si candida a diventare uno dei più importanti del 2021. Leggi

Spleenetideal1 : l'album di Cosmo mi sta facendo venire voglia di ballare sul tavolo della cucina alle 8:36 - guleroses : la voglia che ho di ballare l’intero album di cosmo in disco ne ho bisogno io ci credo ci spero - anomys20 : in tutto ciò è anche uscito il nuovo album di cosmo e voglio solo piangere perché mi ricorda i tempi felici in cui… - drag_on_air : Domani ascolto Cosmo perché se lo faccio adesso mi verrebbe una voglia incredibile di ballare fumare scopare e non… - phrenziii : GRANDISSIMO hype per l'album di cosmo già mi vedo a mezzanotte a ballare in mutande in bagno -