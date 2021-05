“Così è difficile”. Giulia Stabile, dopo Amici 20 le sue parole sul fidanzato Sangiovanni allarmano tutti (Di venerdì 21 maggio 2021) Giulia Stabile ha trionfato meritatamente nell’edizione di ‘Amici 20?, battendo anche a sorpresa il fidanzato Sangiovanni, che non ha potuto fare altro che congratularsi con lei. La giovane ballerina ha vinto 150 mila euro e soprattutto ha interrotto una lunga serie di successi ottenuta dai cantanti negli ultimi anni. Alcune ore fa la ragazza è tornata a parlare della sua dolce metà, ma si è resa protagonista di una dichiarazione che sta lasciando un po’ di preoccupazione nei fan della coppia. Giulia si è concentrata anche su Alessandra Celentano: “Non me la sento tanto di dire qualcosa, in generale, sulla maestra Celentano. Il mondo della danza sa già tutto quanto. Piuttosto la mia maestra, Veronica Peparini, lei sì che è stata fantastica. Ho anche scoperto che abbiamo tantissime cose ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)ha trionfato meritatamente nell’edizione di ‘20?, battendo anche a sorpresa il, che non ha potuto fare altro che congratularsi con lei. La giovane ballerina ha vinto 150 mila euro e soprattutto ha interrotto una lunga serie di successi ottenuta dai cantanti negli ultimi anni. Alcune ore fa la ragazza è tornata a parlare della sua dolce metà, ma si è resa protagonista di una dichiarazione che sta lasciando un po’ di preoccupazione nei fan della coppia.si è concentrata anche su Alessandra Celentano: “Non me la sento tanto di dire qualcosa, in generale, sulla maestra Celentano. Il mondo della danza sa già tutto quanto. Piuttosto la mia maestra, Veronica Peparini, lei sì che è stata fantastica. Ho anche scoperto che abbiamo tantissime cose ...

Advertising

GianlucaVasto : Vomitevoli. Mi aspetto un gruppo 5 Stelle in guerra! Io l'ascia non l'ho mai mollata. In un momento così difficile,… - giuliiiiiiiiiA : RT @sangioegiusupp: ‘spero vada bene perché mi fa sentire benissimo, con la distanza è un po’ più difficile, anche 4 giorni sembrano un mes… - etchevskaia : @alessan95270430 Ma che stasero zitti. Perche dire le cose che non interessano a nessuno in mezzo la gente che si… - Black_Sere : Incazzata nera perché mi hanno rotto la statuetta di Jack.. Se dico di non toccare le mie cose che a pulire ci pens… - lehnstarxgod : RT @sangioegiusupp: ‘spero vada bene perché mi fa sentire benissimo, con la distanza è un po’ più difficile, anche 4 giorni sembrano un mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Così difficile Napoleone, il discendente: "Non sarebbe entrato nella legenda se non fosse morto a Sant'Elena" ... "in fondo ricordare Napoleone significa celebrare la storia della Francia, un momento di orgoglio nazionale, soprattutto oggi in questo periodo così difficile. Indubbiamente l'imperatore ha commesso ...

Gabriele Cirilli 'pazzo' per la moglie, l'amicizia con Insinna e la malattia: vita e carriera del comico Il loro amore così duraturo ha dato poi luce al loro unico figlio Mattia, nato nel 2001. Gabriele è ... Anni fa, ospite a La Vita In Diretta , aveva raccontato un altro momento difficile. Cirilli aveva ...

Gruppo Cap, con bilancio 2020 344 mln di ricavi e 100 mln in investimenti latinaoggi.eu ... "in fondo ricordare Napoleone significa celebrare la storia della Francia, un momento di orgoglio nazionale, soprattutto oggi in questo periodo. Indubbiamente l'imperatore ha commesso ...Il loro amoreduraturo ha dato poi luce al loro unico figlio Mattia, nato nel 2001. Gabriele è ... Anni fa, ospite a La Vita In Diretta , aveva raccontato un altro momento. Cirilli aveva ...