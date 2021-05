Calcio: Zidane, ‘il Real può essere migliore senza di me’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Madrid, 21 mag. – (Adnkronos) – “Il Real può essere migliore senza di me? Sì, certo. Sono qui da 20 anni ed è la cosa migliore che mi sia capitata. Sono fortunato a essere in questo grande club”. Così l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane in conferenza stampa alla vigilia del match con il VillarReal, valido per l’ultima giornata della Liga, in merito al suo futuro sulla panchina delle merengues. In classifica il Real è secondo a due punti dall’Atletico Madrid e in corsa per il titolo. “Non conta se ci sarò l’anno prossimo, conta solo la partita di domani, sarà una sfida di alto livello e vedremo se sarà una stagione da 9,5 o da 10. Non è il momento di parlare del resto, non risponderò a domande sul futuro”, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 maggio 2021) Madrid, 21 mag. – (Adnkronos) – “Ilpuòdi me? Sì, certo. Sono qui da 20 anni ed è la cosache mi sia capitata. Sono fortunato ain questo grande club”. Così l’allenatore delMadrid Zinedinein conferenza stampa alla vigilia del match con il Villar, valido per l’ultima giornata della Liga, in merito al suo futuro sulla panchina delle merengues. In classifica ilè secondo a due punti dall’Atletico Madrid e in corsa per il titolo. “Non conta se ci sarò l’anno prossimo, conta solo la partita di domani, sarà una sfida di alto livello e vedremo se sarà una stagione da 9,5 o da 10. Non è il momento di parlare del resto, non risponderò a domande sul futuro”, ...

