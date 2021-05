Benevento, in pullman a Torino con sette assenti: Gori ‘vede’ l’esordio (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domenica 23 maggio, ore 20.45, “Stadio Olimpico Grande Torino” contro il Torino. Molti gli assenti nel Benevento che raggiungerà in pullman il Piemonte. Un “viaggio della speranza” che si risparmieranno Montipò, Depaoli, Ionita, Caprari, Iago Falque, Moncini e Sau. Torna tra i convocati il belga Foulon, mentre Gori pregusta l’esordio in giallorosso con la maglia giallorossa, si tratterebbe di un riconoscimento meritato per l’uomo e per il professionista. Questi gli ultimi convocati di Inzaghi: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Gori. DIFENSORI: Caldirola, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domenica 23 maggio, ore 20.45, “Stadio Olimpico Grande” contro il. Molti glinelche raggiungerà inil Piemonte. Un “viaggio della speranza” che si risparmieranno Montipò, Depaoli, Ionita, Caprari, Iago Falque, Moncini e Sau. Torna tra i convocati il belga Foulon, mentrepregustain giallorosso con la maglia giallorossa, si tratterebbe di un riconoscimento meritato per l’uomo e per il professionista. Questi gli ultimi convocati di Inzaghi: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini,. DIFENSORI: Caldirola, ...

