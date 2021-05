Whatsapp : come proteggere la nostra privacy e mettere in sicurezza il nostro profilo (Di giovedì 20 maggio 2021) Vi sono in commercio numerose APP di tracking che forniscono i nostri dati di accesso a Whatsapp a chiunque, se non ci tuteliamo. Il gioco è semplice : chi ci vuole controllare installa un’applicazione legale ed inizia il monitoraggio per ottenere tutte le informazioni sui nostri accessi … ogni orario di entrata e di uscita su Whatsapp, sapendo dunque con una notifica istantanea ogni nostro “movimento digitale”. come proteggersi dai tracker di Whatsapp? Semplice, basta entrare nelle “impostazioni del programma” ( su android si trova in alto a destra con un click sui tre puntini – mentre su iPhone in basso a destra ), selezionare “Account” e poi “privacy” e alla voce “ultimo accesso” scegliere “NESSUNO” ! Seguono ulteriori consigli per mettere in ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 20 maggio 2021) Vi sono in commercio numerose APP di tracking che forniscono i nostri dati di accesso aa chiunque, se non ci tuteliamo. Il gioco è semplice : chi ci vuole controllare installa un’applicazione legale ed inizia il monitoraggio per ottenere tutte le informazioni sui nostri accessi … ogni orario di entrata e di uscita su, sapendo dunque con una notifica istantanea ogni“movimento digitale”.proteggersi dai tracker di? Semplice, basta entrare nelle “impostazioni del programma” ( su android si trova in alto a destra con un click sui tre puntini – mentre su iPhone in basso a destra ), selezionare “Account” e poi “” e alla voce “ultimo accesso” scegliere “NESSUNO” ! Seguono ulteriori consigli perin ...

