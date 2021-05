Volpi lascia la presidenza del Copasir | Salvini | “Ora metà dei componenti saranno dell’opposizione”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Raffaeleha presentato le sue dimissioni dal ruolo di presidente del, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Con lui, si è dimesso anche il suo compagno di partito, il leghista Paolo Arrigoni. Il posto diera in bilico già da qualche mese, dall’insediamento del governo Draghi, perché fin dal primo momento Fratelli D’Italia ha iniziato a rivendicarne la. Ora la Lega “pretende l’immediata, integrale applicazione della legge 124 del 2007 che prevede l’assegnazione di 5su 10 tra cui poter scegliere l’eventuale Presidente”. Di fatto, quindi, chiede le dimissioni degli altrie la nomina di un nuovo comitato.dimissioni: “Ora attendiamo quelle ...

Si dimette dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi anche il senatore leghista Arrigoni, smorzando le polemiche. Fratellli d'Italia ne rivendica infatti la presidenza, per legge all'...Terremoto nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il Carroccio chiede nuovi componenti. M5S e Pd sostengono l'assegnazione della guida all'opposizione, come previsto dalla legge ...Il leader della Lega Matteo Salvini sulle dimissioni dei componenti della Lega al Copasir: "Ora attendiamo le dimissioni di tutti gli altri" ...