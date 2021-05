Uomini e Donne: momenti di panico per Sophie Codegoni (Di giovedì 20 maggio 2021) Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, ha vissuto sulla propria pelle un episodio davvero sconvolgente che ha raccontato lei stessa attraverso le storie del proprio profilo Instagram. La giovane si trovava su un aereo per tornare a casa sua a Milano, ma durante la fase di decollo il velivolo ha avuto un guasto. Tutti i passeggeri, compresa la Codegoni, si sono spaventati moltissimo. Il grande spavento di Sophie Codegoni Nelle ultime ore Sophie Codegoni è stata la sfortunata protagonista di alcuni momenti davvero di terrore che ha voluto poi raccontare ai suoi fan realizzando delle storie Instagram. La ragazza si trovava su un aereo per tornare a Milano, ma durante la fase di decollo ci sono stati dei ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 maggio 2021), ex tronista di, ha vissuto sulla propria pelle un episodio davvero sconvolgente che ha raccontato lei stessa attraverso le storie del proprio profilo Instagram. La giovane si trovava su un aereo per tornare a casa sua a Milano, ma durante la fase di decollo il velivolo ha avuto un guasto. Tutti i passeggeri, compresa la, si sono spaventati moltissimo. Il grande spavento diNelle ultime oreè stata la sfortunata protagonista di alcunidavvero di terrore che ha voluto poi raccontare ai suoi fan realizzando delle storie Instagram. La ragazza si trovava su un aereo per tornare a Milano, ma durante la fase di decollo ci sono stati dei ...

