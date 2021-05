Ufficiale | Oaktree presta 275 mln all’Inter | club in pegno

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ora ègarantirà 275 milioni di eurosotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon, la controllata di Suning tramite cui il gruppo cinese possiede la maggioranza delcon il 68,55% delle azioni: quote che saranno utilizzate comeper il prestito, con Suning che avrà tre anni per ripagare il prestito. L'articolo

...solo in attesa che arrivino le firme per il finanziamento di. Dopo l'arrivo di liquidità nelle casse del club, l'argentino firmerà il prolungamento e il rinnovo verrà reso. Lautaro ...L'Inter renderà tuttodomani, ma ormai non ci sono più dubbi .ha concesso ai nerazzurri un prestito da 250 milioni di euro, senza rilevare il 31,05% di LionRock, come inizialmente ...Ora è ufficiale, Oaktree garantirà 275 milioni di euro all’Inter sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon, la controllata di Suning tramite cui il gruppo cinese possiede la maggioranza de ...L’accordo tra Inter e Oaktree è ora ufficiale. L’annuncio arriva tramite una nota Inter all’Ansa, dove vengono dati i dettagli dell’operazione Era ormai nell’aria e, da ieri, era chiaro quanto Inter e ...