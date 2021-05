"Traccia esaurita". Bossetti appeso a degli " scartini "

Advertising

AnsaLombardia : Yara: difesa, traccia 'regina' del Dna veramente esaurita. Ma i legali chiedono di riesaminare gli altri reperti |… - RassegnaZampa : #Bossetti, difesa: «Traccia Dna decisiva per condanna omicidio #YaraGambirasio effettivamente esaurita». I legali c… - msn_italia : Yara, difesa Bossetti: la traccia 'regina' del Dna si è effettivamente esaurita - statodelsud : Omicidio Yara, difesa Bossetti: “Traccia di Dna che fu ‘prova regina’ è esaurita” - Pino__Merola : Omicidio Yara, difesa Bossetti: “Traccia di Dna che fu ‘prova regina’ è esaurita” -

Ultime Notizie dalla rete : Traccia esaurita

La31 G20 che rappresenta la "prova regina" nel processo che portò alla condanna d i Massimo Bossetti per l' omicidio di Yara Gambirasio " è forse l'unicache è effettivamente, stando alle dichiarazioni dei consulenti di allora ". A dirlo sono i legali del 51enne che, nonostante tutto, hanno chiesto di poter esaminare quelli che la ...Omicidio Yara Gambirasio: il punto sulla31 G20 Sembra che la31 G20 di Dna risultata determinante per la condanna di Bossetti 'è forse l'unicache è effettivamente, ...La royal family sembra decisa a cancellare qualunque traccia del principe Harry dalla vita di corte e perfino Carlo elimina dal suo studio le foto del figlio ...Massimo Giuseppe Bossetti, ex muratore di Mapello, è per i giudici responsabile dell’omicidio di Yara Gambirasio, la ragazzina sparita da Brembate di Sopra (Bergamo) nel 2010. Il corpo della 13enne ve ...