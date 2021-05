Si dimette il CEO di ByteDance | Zhang Yiming | “Non sono molto socievole”

Advertising

fisco24_info : ByteDance, si dimette a sorpresa il Ceo Zhang Yiming: Il gruppo della popolare app TikTok sarà guidato da Liang Rubo - MashableItalia : Si dimette il CEO di ByteDance, la casa di TikTok, Zhang Yiming: “Non sono molto socievole” (@Connessioni) - 1italiano1 : ByteDance, si dimette a sorpresa il Ceo Zhang Yiming. Il gruppo della popolare app TikTok sarà guidato da Liang Rub… - ansa_tecnologia : ByteDance, si dimette a sorpresa il Ceo Zhang Yiming. Il gruppo della popolare app TikTok sarà guidato da Liang Rub… - hwupgrade : Il CEO e co-fondatore di #ByteDance si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato: 'una scelta personale' ?????… -

Ultime Notizie dalla rete : dimette CEO

Si tratta di una scelta personale, in quanto il ruolo dinon esaltava il suo modo di essere e le sue capacità. Zhang Yiming non abbandonerà ByteDance , ma rimarrà un pilastro importante che ...PECHINO, 20 MAG Zhang Yiming, il cofondatore di ByteDance, cui fa capo la popolare app di videoclip TikTok, ha annunciato a sorpresa che lascerà la carica die passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno concentrandosi sulla "strategia a lungo termine". Zhang, 38 anni, sarà sostituito da Liang Rubo, altro cofondatore e attuale capo delle risorse ...Apple ha distribuito nuovi aggiornamenti minori dei propri sistemi operativi per smartphone, tablet, sistemi Mac, e anche per le ultime Apple TV e Apple Watch. Non è stato pubblicato, ancora, alcun ch ...La Reuters riporta delle voci su una possibile joint venture tra Ford e SK Innovation, che porrebbe fine a un periodo piuttosto turbolento per il produttore coreano ...