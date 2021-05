**Roma: aggressione a Trastevere, ‘Piccolo Cinema America' parte civile in processo** (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - L'associazione ‘Piccolo Cinema America' è stata ammessa come parte civile nel processo che vede imputate cinque persone per l'aggressione subita da due ragazzi il 16 giugno del 2019 nel quartiere Trastevere, a Roma: i due giovani vennero aggrediti e picchiati perché indossavano una maglietta del Cinema America. Il processo nei confronti dei cinque imputati, ritenuti dagli inquirenti vicini a movimenti di estrema destra e accusati a vario titolo di lesioni e violenza in concorso e aggravate, si svolgerà con rito abbreviato come chiesto dai difensori. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - L'associazione' è stata ammessa comenel processo che vede imputate cinque persone per l'subita da due ragazzi il 16 giugno del 2019 nel quartiere, a Roma: i due giovani vennero aggrediti e picchiati perché indossavano una maglietta del. Il processo nei confronti dei cinque imputati, ritenuti dagli inquirenti vicini a movimenti di estrema destra e accusati a vario titolo di lesioni e violenza in concorso e aggravate, si svolgerà con rito abbreviato come chiesto dai difensori.

