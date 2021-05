Quando riaprono i ristoranti? Ultime novità maggio e giugno | all’aperto e al chiuso

(Di giovedì 20 maggio 2021) Con il nuovo decreto in vigore dal 26 aprile cominciano a delinearsi le prime riaperture. Ma? Con il ritorno della zona gialla, questi riapriranno, ma solo, sia a pranzo che a cena (coprifuoco però confermato alle ore 22). In zona arancione e rossa si continuerà con l’asporto e il domicilio, ma non si potranno ricevere i clienti. Queste riaperture saranno già possibili da lunedì 26 aprile, mentre dall’1è previsto che ipotranno aprire anche al, per il momento solo a pranzo ma probabilmente la misura potrà essere estesa anche alla sera, anche in virtù di una probabile rimodulazione del coprifuoco. SportFace.

accioxjames : raga ma quando riaprono i cinemaa - simoneomar78 : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture - FranciscoOveree : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture - ele9061 : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture - nicoblu73 : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture

Mario Madiai foto fonte Wikipedia Livorno, 20 maggio 2021 I granai di Villa Mimbellile porte al pubblico oggi alle ore 17,00 per la mostra "Tracce di memoria" di Mario Madiai ... Come, ...Le palestre, naturalmente, sempre "in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati ... quel poco che abbiamo da rendere lo renderemo, non adesso, ma a settembresi tornerà, o ...Verso una riconferma della fascia di colore giallo per la prossima settimana. Il bianco scatta sotto i 1.834 contagi settimanali ..."E' un dopoguerra questo, i nostri animi si sono abbrutiti ma la voglia di rigenerazione è fisiologica come la sete" ...