Pd | Mattia | Regione Lazio in prima fila per ripresa grazie a legge su occupazione femminile

Roma – "Se la pandemia ha avuto un fortissimo impatto di genere nel mondo del lavoro e in particolare per le lavoratrici autonome, non possiamo immaginare una ripresa che non rimetta al centro le competenze delle donne e l'occupazione femminile stabile e di qualità. La proposta di legge 182/2019 approvata ieri dal Consiglio Regionale del Lazio va in questa direzione con un investimento coraggioso di 7,6 milioni per eradicare le cause del gender gap". E' quanto afferma Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione lavoro e pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio e prima firmataria della proposta di legge approvata ieri alla Pisana. "La contrattazione collettiva- spiega- e i minimi retributivi contengono, almeno formalmente, il ...

SergioCupellini : RT @giuslavoristi: ?? Nel Lazio la parità salariale tra uomo e donna è legge. ?? Approvata in consiglio regionale la proposta di legge Matti… - giuslavoristi : ?? Nel Lazio la parità salariale tra uomo e donna è legge. ?? Approvata in consiglio regionale la proposta di legge… - mattia_terziani : @LaPravdania difficile dire quanto odi i pres di regione - GiornaleLORA : Lavoro, Mattia (PD): la parità salariale è legge, Lazio prima regione in Italia - mediterranew : LAVORO, MATTIA (PD): LA PARITA’ SALARIALE E’ LEGGE, LAZIO PRIMA REGIONE IN ITALIA... -