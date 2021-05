Olimpiadi, i portabandiera che non ti aspetti: Elia Viviani e Jessica Rossi (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono due e non era mai successo. I portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo sono Elia Viviani e Jessica Rossi. Da tempo girava l’idea del doppio rappresentante, come potrebbe fare anche il Regno Unito e come molti paesi hanno chiesto al Comitato Olimpico Internazionale, ma i nomi dei prescelti sono una sorpresa. Non che non ci siano i meriti, ma si pensava a nomi più noti al grande pubblico come la pallavolista Paola Egonu o lo sciabolatore Aldo Montano. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono due e non era mai successo. I portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo sono Elia Viviani e Jessica Rossi. Da tempo girava l’idea del doppio rappresentante, come potrebbe fare anche il Regno Unito e come molti paesi hanno chiesto al Comitato Olimpico Internazionale, ma i nomi dei prescelti sono una sorpresa. Non che non ci siano i meriti, ma si pensava a nomi più noti al grande pubblico come la pallavolista Paola Egonu o lo sciabolatore Aldo Montano.

