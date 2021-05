Nuoto | Pellegrini | “Contenta dell’argento | il podio non era scontato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Sono molto, per me oggi la medaglia non era così scontata, eravamo in 4 molto vicine“. Federicafesteggia l’argento conquistato nei “suoi” 200 stile libero agli Europei di Budapest 2021. La campionessa azzurra ha sfiorato l’ennesima impresa, arrivando a soli 2 centesimi dall’oro della ceca Seemanova. “Onestamente ero un po’ provata, in una settimana di gare così serrate è stato un rischio ma con Matteo (Giunta, ndr) abbiamo deciso di complicarci la vita – racconta la Divina ai microfoni di Rai Sport – Dopo la staffetta così buona ho deciso di provare, è’ stata una gara molto dosata, alla fine non ne avevo più ma va benissimo così“. “Sono molto soddisfatta di come ho gestito la gara, non sono veloce come lo ero a Riccione ma abbiamo scelto di fare un passaggio al centro più dosato per cercare il ritorno alla mia maniera” ha ...