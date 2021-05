Nasce Csc Digital | nuovo player customer experience automotive

(Di giovedì 20 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) –unitaliano della. Si chiama CSCed è la nuova partnership congiunta tra Assist, uno dei principali gruppi a livello internazionale nella gestione dei servizi di assistenza al cliente in molteplici settori, e FCA Italy, società interamente controllata da Stellantis. CSC, che ha sede a Vimodrone (Milano), è il più grande centro di assistenza alla clientela multibrands, multiservizio e multilingua europeo del settoree mobility. Gestisce la relazione con i clienti, concessionari, autofficine e dipendenti attraverso soluzioni multicanale. Tutti i brand del Gruppo ex FCA, ora Stellantis, sono seguiti dal CSC con ...

MILANO -un nuovo player italiano della customer experience automotive. Si chiamaDigital ed e' la nuova partnership congiunta tra Assist Digital, uno dei principali gruppi a livello internazionale ...