Morto Sándor Puhl | fu l’arbitro più noto al mondo

Leggi su ck12

(Di giovedì 20 maggio 2021) Un grave lutto ha colpito oggi ildel calcio, negli anni Novanta. (foto pubblico dominio)Il fischietto arbitrale, che è stato eletto quattro volte miglior arbitro del, ha arbitrato una finale di Coppa dele una finale di Champions League, èall’età di 65 anni. Erasoprattutto per essere statodella finale della Coppa delFIFA 1994 tra Brasile e Italia negli Stati Uniti, senza commettere gravi errori. Aveva anche arbitrato la finale persa dalla Juventus contro il Borussia Dortmund del 1993 in Coppa Uefa. Leggi anche -> Lutto nel calcio: Filippo Viscido, ex giocatore dell’Avellino, si è tolto la vita Nel 1996, ha arbitrato la semifinale Inghilterra-Germania ai ...