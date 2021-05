Montecarlo, inizio in salita per la Ferrari: Leclerc resta fermo ai box (Di giovedì 20 maggio 2021) Iniziano male per Charles Leclerc le prove libere del GP di Monaco. La Ferrari SF21 del monegasco ha accusato un problema al cambio dopo soli 4 giri, costringendo Charles a rientrare ai box. Il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 maggio 2021) Iniziano male per Charlesle prove libere del GP di Monaco. LaSF21 del monegasco ha accusato un problema al cambio dopo soli 4 giri, costringendo Charles a rientrare ai box. Il ...

Advertising

giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #Montecarlo, inizio in salita per la #Ferrari : #Leclerc resta fermo ai box - Gazzetta_it : #Montecarlo, inizio in salita per la #Ferrari : #Leclerc resta fermo ai box - Eleonor93725245 : @lapartevera Fregatene di quello che dicono gli altri!ad esempio a me Pier all'inizio non mi piaceva!lo vedevo trop… - Scarlett9413 : #prelemi e come volevasi dimostrare gli unici veri sono sempre stati Giulia e Pier. Miss Montecarlo è sempre stata… - ImpieriFilippo : RT @CircusFuno: 25 anni fa scrissi uno dei miei primi articoli in occasione del #MonacoGP di #F1. Ricordo che all'inizio del pezzo citai ne… -