Mediaset | Gattuso è un’opzione che intriga Lotito

"Comunque vada sarà divorzio tra Gattuso e il Napoli", titola così SportMediaset a proposito del futuro della panchina del Napoli. Nessuno ha fatto un passo in più e le due parti rimangono distanti È chiaro che il pensiero adesso sia tutto alla sfida contro il Verona, un passaggio cruciale per ottenere la qualificazione in Champions per gli azzurri. Il futuro di Gattuso è altrove, ma sono solo sfumature di azzurro secondo Mediaset che parla di un approdo alla Lazio per il tecnico calabrese Dai colori del Napoli si profila un passaggio in gialloceleste. È un'opzione molto intrigante per il club di Lotito per altro in ottimi rapporti col presidente De Laurentiis. Si potrebbe profilare addirittura uno scambio tra le due squadre con Inzaghi che siederebbe sulla panchina del Napoli.

