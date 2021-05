LIVE Sinner-Rinderknech, ATP Lione in DIRETTA: serve una vittoria convincente per sfidare Thiem ai quarti (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner-Rinderknech in tv – La cronaca di Sinner-Karatsev – Le proiezioni di classifica di Sinner Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Lione fra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech. Si tratta del quinto ed ultimo match in programma sul Centrale di Lione per l’azzurro e il francese, al primo incrocio ufficiale, vista la scarsa esperienza del classe 1995 parigino nel circuito maggiore. Rinderknech, numero 125 del mondo, ha all’attivo appena quattro vittorie in carriera a LIVEllo ATP, una delle quali proprio al primo turno di questo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv – La cronaca di-Karatsev – Le proiezioni di classifica diBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale dell’ATP 250 difra Jannike Arthur. Si tratta del quinto ed ultimo match in programma sul Centrale diper l’azzurro e il francese, al primo incrocio ufficiale, vista la scarsa esperienza del classe 1995 parigino nel circuito maggiore., numero 125 del mondo, ha all’attivo appena quattro vittorie in carriera allo ATP, una delle quali proprio al primo turno di questo ...

