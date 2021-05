Kobo Elipsa ufficiale: ebook reader da 10,3? con supporto allo stiloHDblog.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Grazie al Kobo Stylus permette di prende note e appuntiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Grazie alStylus permette di prende note e appuntiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Kobo Elipsa ufficiale: ebook reader da 10,3' con supporto allo stilo - mfoolsjam : No grazie. No. - zazoomblog : Ecco Kobo Elipsa il primo ebook reader di Rakuten da 10” con pennino per prendere appunti a mano - #Elipsa #primo… - Digital_Day : Kobo Elipsa non è il solito eBook reader: ha un pennino e permettere di prendere appunti sui libri o scrivere nuovi… -