Israele-Gaza | nella notte ancora razzi e raid

SkyTG24 : La guerra tra #Israele e #Gaza prosegue e continua a mietere vittime. Decine di queste sono bambini, come Suzy, sal… - SaveChildrenIT : La scorsa settimana a #Gaza, 50 scuole sono state danneggiate dagli attacchi aerei israeliani, con conseguenze su 4… - rubio_chef : Nel 2014, quando Israele ammazzò circa 3k innocenti a Gaza, il 95% degli ebrei israeliani appoggiò quel massacro. E… - LifeJoining : RT @dukana2: Altri 200 palestinesi uccisi dai criminali nazisti di #Israele a #Gaza ??tra questi 58 bambini!! E NESSUNO LI FERMA!! VERGOGNA… - donatone59 : @elia_milani @elia_milani.... Sicché si lanciano più di 4000 razzi da Gaza e solo il 10% cadono, ma sulla stessa Ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Gaza

Dall'una circa della notte passata (ora locale) non ci sono stati lanci di razzi daverso. Lo rilevano i media mentre continuano le pressioni internazionali per una tregua. Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha parlato con il ministro degli Esteri, Gabi Ashkenazi, ...Mentre Washington continua però a bloccare in seno alle nazioni unite un documento di condanna per, i cui attacchi suhanno provocato molte vittime anche tra i civili, almeno 100 tra ...Finora in Israele si contano 12 morti (di cui 2 bambini) e circa 300 feriti. Netanyahu si è detto “determinato” a continuare a bombardare Gaza fino a quando “l’obiettivo di Israele non sarà raggiunto” ...Dall'una circa della notte passata (ora locale) non ci sono stati lanci di razzi da Gaza verso Israele. Lo rilevano i media mentre continuano le pressioni internazionali per una tregua. (ANSA) ...