Inter, ufficiale l’accordo per il finanziamento con il fondo Oaktree (Di giovedì 20 maggio 2021) Inter e Oaktree ufficializzano l’accordo per il finanziamento a livello di azionariato da parte del fondo americano. E’ stato chiuso nel pomeriggio il lungo processo di due diligence e l’operazione con Oaktree Capital Management, L.P è ufficialmente andata in porto. Il nuovo azionista, oltre a mettere a disposizione nuovi introiti nelle casse societarie, continuerà a sostenere il club con l’obiettivo di superare le difficoltà che si sono palesate a causa della pandemia di Covid-19. Il fondo entra col 30% delle quote e immetterà 275 milioni nelle casse del club nerazzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021)ufficializzanoper ila livello di azionariato da parte delamericano. E’ stato chiuso nel pomeriggio il lungo processo di due diligence e l’operazione conCapital Management, L.P è ufficialmente andata in porto. Il nuovo azionista, oltre a mettere a disposizione nuovi introiti nelle casse societarie, continuerà a sostenere il club con l’obiettivo di superare le difficoltà che si sono palesate a causa della pandemia di Covid-19. Ilentra col 30% delle quote e immetterà 275 milioni nelle casse del club nerazzurro. SportFace.

