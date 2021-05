Incendio a Vitinia | alta colonna di fumo | ecco cosa sta succedendo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma,in corso nella zona diin Via del Risaro all’altezza del civico 98. Un’disi è levata in cielo. Sul posto, dalle 15.45, sono presenti i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo a spegnere il rogo. Le fiamme, da quanto si apprende, si sono sviluppate in un terreno. Non si registrano persone coinvolte. su Il Corriere della Città.