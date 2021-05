Greve in Chianti: l’esplosione che ha fatto crollare una casa di due piani (Di giovedì 20 maggio 2021) Un incendio ha provocato un’esplosione all’interno di un’abitazione che ha causato il crollo dell’edificio. E’ successo questa mattina nella località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti (Firenze). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze che stanno operando per estinguere l’incendio e per la ricerca di due persone che risultano disperse sotto le macerie. l’esplosione che si è verificata nel comune di Greve in Chianti (Firenze), in località Borgo di Dudda, ha fatto crollare un’abitazione di due piani. Sotto le macerie dovrebbero esserci due persone. Sono in corso anche gli accertamenti sulle cause del crollo. Le due persone sotto le macerie dovrebbero essere una coppia che aveva in uso l’abitazione, ma residente ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Un incendio ha provocato un’esplosione all’interno di un’abitazione che ha causato il crollo dell’edificio. E’ successo questa mattina nella località Borgo di Dudda nel comune diin(Firenze). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze che stanno operando per estinguere l’incendio e per la ricerca di due persone che risultano disperse sotto le macerie.che si è verificata nel comune diin(Firenze), in località Borgo di Dudda, haun’abitazione di due. Sotto le macerie dovrebbero esserci due persone. Sono in corso anche gli accertamenti sulle cause del crollo. Le due persone sotto le macerie dovrebbero essere una coppia che aveva in uso l’abitazione, ma residente ...

Advertising

raspa90 : RT @repubblica: Greve in Chianti, crolla una casa per un'esplosione: due persone disperse - repubblica : ?? Greve in Chianti, crolla una casa dopo un'esplosione: due persone disperse - Agenzia_Ansa : Incendio ed esplosione in una casa a Greve in Chianti, nel fiorentino. Due dispersi. L'esplosione ha provocato il c… - CaninoRosita : RT @TgrRaiToscana: Potrebbe essere stata una fuga di gas a causare l'esplosione che ha interessato un'abitazione a Borgo di Dudda, comune… - repubblica : Greve in Chianti, crolla una casa per un'esplosione: due persone disperse -