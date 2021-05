Giro d’Italia 2021, Egan Bernal teme ancora Nibali e Ciccone. La maglia rosa ha spremuto a fondo la Ineos (Di giovedì 20 maggio 2021) In una giornata difficile, insidiosa, ma al contempo tranquilla per la top ten della classifica generale del Giro d’Italia 2021, costantemente spadroneggiato da una Ineos Grenadiers inarrivabile, l’unico bagliore tra i big ci è stato regalato da Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto infatti, è stato l’unico uomo di classifica ad animare il finale della tappa odierna sull’ascesa conclusiva del Passo del Carnaio, portando con sé il nuovo capitano della sua Trek-Segafredo, Giulio Ciccone; uscito malconcio dallo sterrato di Montalcino. Il duo azzurro ha così provato ad allungare sul GPM, e poi il messinese ha deciso di buttarsi tutto solo in discesa, tagliando il traguardo con 7? di vantaggio sul gruppo della maglia rosa, e avanzando di ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) In una giornata difficile, insidiosa, ma al contempo tranquilla per la top ten della classifica generale del, costannte spadroneggiato da unaGrenadiers inarrivabile, l’unico bagliore tra i big ci è stato regalato da Vincenzo. Lo Squalo dello Stretto infatti, è stato l’unico uomo di classifica ad animare il finale della tappa odierna sull’ascesa conclusiva del Passo del Carnaio, portando con sé il nuovo capitano della sua Trek-Segafredo, Giulio; uscito malconcio dallo sterrato di Montalcino. Il duo azzurro ha così provato ad allungare sul GPM, e poi il messinese ha deciso di buttarsi tutto solo in discesa, tagliando il traguardo con 7? di vantaggio sul gruppo della, e avanzando di ...

