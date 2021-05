Giro: 12/a tappa; a Bagno di Romagna vince Vendrame (Di giovedì 20 maggio 2021) Andrea Vendrame ha vinto, battendo l'australiano Chris Hamilton dopo uno sprint a due, la 12/a tappa del 104/o Giro d'Italia di ciclismo, disputata da Siena a Bagno di Romagna (Forlì - Cesena) e lunga ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 20 maggio 2021) Andreaha vinto, battendo l'australiano Chris Hamilton dopo uno sprint a due, la 12/adel 104/od'Italia di ciclismo, disputata da Siena adi(Forlì - Cesena) e lunga ...

Advertising

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : Dalla città di Perugino e Pinturicchio, maestri del colore, questa tappa ci porta per Strade Bianche fino a Montalc… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - LaNotifica : Vendrame vince la 12^ tappa del Giro, Bernal resta in rosa - corrierebologna : Giro d’Italia 2021, la tappa Ravenna-Verona e le modifiche al traffico -