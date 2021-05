Gianni Sperti nei guai | arrivano le accuse assurde dell’ex dama | “Ecco che mi ha fatto dietro le quinte” La denuncia choc

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) Si è scatenato il caos tra alcune ex dame di Uomini e Donne e, e che vede protagoniste Roberta Di Padua e Valentina Autiero. Il tutto è accaduto nel corso di una diretta su Instagram, che ha generato polemiche, di quattro ex dame: Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco. Si sono riunite per parlare insieme ai fan, rispondendo alle varie domande. Tra queste sono capitate quelle riguardanti Roberta. Le dichiarazioni fatte hannoinfuriare non poco la Di Padua, che ha promesso querele. Scendendo nel dettaglio, pare che Veronica abbia riportato un episodio in cui sembra che Roberta abbia quasi investito sia lei che Aurora nel parcheggio, quando tutte loro facevano ancora parte del parterre del Trono Over. Non solo, la Tropea ha ricordato il famoso episodio che l’ha vista coinvolta in un forte litigio ...