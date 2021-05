Gianni Minà racconta in un libro Maradona e la loro lunga amicizia (Di giovedì 20 maggio 2021) “raccontare la sua avventura umana è un’ambizione e un atto di omaggio; un diario coraggioso e autocritico che mi accingo a mettere insieme per svelare ‘i come e i perché’, in un’opera corposa dedicata interamente a Diego.” Questa è la conclusione dell’introduzione di Maradona: «Non sarò mai un uomo comune», il calcio al tempo di Diego (Minimum fax, 2021). A sei mesi di distanza da quel tragico 25 novembre 2020, Gianni Minà ripercorre una lunga amicizia nata nel 1986 ai mondiali di calcio del Messico. Un legame che si consolidò l’anno successivo – quando il Napoli vinse il primo scudetto della sua storia – e che divenne ancor più bella e profonda quando le dipendenze e il suo carattere ribelle portarono Maradona sull’orlo del baratro. Minà attraverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “re la sua avventura umana è un’ambizione e un atto di omaggio; un diario coraggioso e autocritico che mi accingo a mettere insieme per svelare ‘i come e i perché’, in un’opera corposa dedicata interamente a Diego.” Questa è la conclusione dell’introduzione di: «Non sarò mai un uomo comune», il calcio al tempo di Diego (Minimum fax, 2021). A sei mesi di distanza da quel tragico 25 novembre 2020,ripercorre unanata nel 1986 ai mondiali di calcio del Messico. Un legame che si consolidò l’anno successivo – quando il Napoli vinse il primo scudetto della sua storia – e che divenne ancor più bella e profonda quando le dipendenze e il suo carattere ribelle portaronosull’orlo del baratro.attraverso ...

